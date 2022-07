Deren Kalkül ging so: Weil die Kunden bei der Geldanlage zunehmend das Wohl des Planeten im Auge haben, würde es die eigenen Geschäfte beträchtlich fördern, wenn der Staat eine Art Ökosiegel für grüne Finanzanlagen ausstellt. Und so trugen sie die Idee schon vor Jahren in die zuständigen Abteilungen der EU-Kommission, die das Konzept wiederum als Chance sah, die europäische Finanzbranche im internationalen Wettbewerb zu stärken. Würde die Taxonomie zu einem weltweiten Standard, könnte das den Banken und Versicherungen des Kontinents einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus Großbritannien oder den USA verschaffen: Wer immer sein Geld nachhaltig anlegen will, könnte sich in Europa sicher fühlen.