Allerdings müssten die Preissenkungen durch den Wettbewerb erzwungen werden, erläuterte Albrecht und rief zu bewusst günstigem Tanken auf. »Die Mineralölkonzerne werden ihre Margen nicht freiwillig aufgeben.«

Im März 2022 waren unter dem Eindruck des Ukrainekrieges alle bisherigen Spritpreisrekorde pulverisiert worden. Am 7. März wurde nach Zahlen des ADAC zum allerersten Mal im bundesweiten Tagesdurchschnitt der Wert von 2 Euro pro Liter Super E10 und Diesel überschritten. Am 10. März folgte das Allzeithoch von Diesel mit 2,321 Euro pro Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt. Der E10-Rekord wurde am 14. März mit 2,203 Euro erreicht.