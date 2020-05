Icon: Spiegel Plus Icon: Spiegel Plus Populisten an der Macht: Italien zerstört sich selbst – und reißt Europa mit Von Tim Bartz, Fiona Ehlers, Julia Amalia Heyer, Christiane Hoffmann, Walter Mayr, Juliane von Mittelstaedt, Peter Müller, Dietmar Pieper, Christian Reiermann, Britta Sandberg, Christoph Schult und Mathieu von Rohr