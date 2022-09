BASF produziert uneingeschränkt weiter

Bei BASF in Ludwigshafen läuft die AdBlue-Produktion noch uneingeschränkt, »trotz des herausfordernden Marktumfeldes«, wie eine Sprecherin erklärte. BASF liefere weiterhin und stehe in engem Kontakt mit ihren Kunden. Ob der Chemieriese den Ausfall bei SKW am Markt kompensieren könne, wollte die Sprecherin nicht kommentieren. Der Konzern hatte zu Wochenbeginn bekräftigt, bei Anlagen, die große Mengen Erdgas benötigen, etwa zur Herstellung von Ammoniak, seine Produktionsmengen zu reduzieren und Ammoniak teilweise vom Weltmarkt zuzukaufen. AdBlue besteht zu knapp einem Drittel aus Harnstoff, dessen Herstellung direkt im Verbund mit der Ammoniaksynthese erfolgt.