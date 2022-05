Der mit schweren Vorwürfen konfrontierte Immobilienkonzern Adler Group hat am Samstag die Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Damit sollten die Berichtspflichten erfüllt werden, die die Bedingungen der ausstehenden Anleihen erfordern, wie es hieß. Danach legte der operative Gewinn zu, unter dem Strich stand wegen Abschreibungen aber ein Verlust von knapp 1,2 Milliarden Euro, nach plus 191 Millionen Euro vor einem Jahr.

Viel Wert dürften Anleger den Zahlen aber nicht zumessen. Denn bereits am Freitagabend hatte Adler mitgeteilt, dass KPMG sich nicht in der Lage sehe, nach der Beendigung der Abschlussprüfung ein Urteil für den Konzern- und den Einzelabschluss 2021 abzugeben. Am Samstag traten daraufhin mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats zurück. Man wolle die Gründe für das verweigerte Prüfungsurteil so schnell wie möglich beseitigen, sagte Verwaltungsratsvorsitzender Stefan Kirsten, der im Amt bleibt. »Wir streben für 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk an.«