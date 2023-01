Die ARD hat das Zustandekommen der Zulagen an RBB-Spitzenpersonal für den ARD-Vorsitz als ungewöhnlich bezeichnet. Auf Anfrage der dpa teilte der Sender am Donnerstag mit: »Zulagen in dieser Höhe, die auf diese Art zustande kommen, sind uns sonst aus der ARD nicht bekannt.« Daher stimme man RBB-Interims-Intendantin Katrin Vernau zu und bewerte »sie ebenfalls als ungewöhnlich«.

Zusatzvereinbarungen für die Zahlung der ARD-Zulage

Im Falle von Schlesinger selbst gebe es außerdem den Entwurf einer Vorlage an den Verwaltungsrat für eine Zulage in Höhe von 2000 Euro. Dass die Vorlage dem Rat vorlag, sei aus dem Protokoll einer Sitzung aber nicht zu entnehmen. »Ausgezahlt wurde die Zulage an Frau Schlesinger jedoch nicht, denn der Personalabteilung lag diese Vereinbarung nicht vor.«