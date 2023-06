Die rechtspopulistische AfD lag in einigen Erhebungen zuletzt bei 18 bis 19 Prozent und damit gleichauf mit der SPD. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will dem Erstarken der AfD durch gutes Regierungshandeln entgegenwirken. Die Bundesregierung müsse »gute Arbeit machen und die Probleme dieses Landes lösen«, sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag. Der Kanzler sei »optimistisch«, »dass wir uns dann über dieses Thema auch keine großen Sorgen machen müssen«, fügte er mit Blick auf das aktuelle Umfragehoch der AfD hinzu.