Am Wochenende hatten sich bereits ostdeutsche Unternehmer- und Wirtschaftsverbände in ähnlicher Weise geäußert, wenn auch deutlicher. Der Landeschef des Verbandes der Familienunternehmer in Sachsen, Christian Haase, sagte dem »Tagesspiegel«: »Die AfD würde unserem Wirtschaftsstandort massiv schaden.« Dieter Bauhaus, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, sagte, bei Thüringer Unternehmen sei die Sorge über einen Erfolg der AfD weitverbreitet – »vor allem bei der Verknüpfung mit rechtsextremem, nationalsozialistischem und völkischem Gedankengut«.