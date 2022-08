Einer der aufgelisteten Fälle beschreibt einen Flug von Brazzaville im Kongo nach Paris. Trotz eines Lecks an einer Spritleitung habe die Besatzung weder den nächsten geeigneten Flughafen angesteuert noch das Triebwerk abgeschaltet – eine klare Verletzung der Sicherheitsvorschriften, die eine präzise Handlungsanleitung geben, was in solchen Fällen zu tun ist. Nach Überzeugung der BEA-Prüfer hätte es in dieser Situation leicht zu einem Triebwerksbrand kommen können.