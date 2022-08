Der Streit landete schon vor Gericht – die Airline verlor

Die Fluggesellschaft hatte den europäischen Hersteller im Dezember in London auf Schadensersatz verklagt, nachdem an einer Reihe ihrer bisher 53 A350-Jets Schäden an Lack und Oberflächenbeschichtung aufgetaucht waren. Im Januar hatte die Airline ein Video der Lackschäden auf YouTube hochgeladen, in dem die deutlich sichtbaren Lackschäden dokumentiert sind.