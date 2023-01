Mit der Aktienrücklage möchte die Ampel-Koalition angesichts der Verrentung geburtenstarker Babyboomer-Jahrgänge in eine teilweise Kapitaldeckung einsteigen. Dies soll der langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und -beitragssatz dienen. Die Regierungsparteien konnten sich jedoch nur darauf einigen, in der Rentenversicherung einen Kapitalstock von zunächst zehn Milliarden Euro zur Anlage am Kapitalmarkt zu bilden. Diese Summe dürfte laut Modellrechnungen nicht einmal annähernd ausreichen, um die Rentenkasse spürbar zu entlasten.