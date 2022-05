Im Streit um die Macht beim Discounter Aldi Nord haben die Erben des Gründersohns Berthold Albrecht eine Niederlage erlitten. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig-Holstein bestätigte in einem Beschluss, dass die aktuelle Besetzung des Vorstands der Jakobus-Stiftung unrechtmäßig sei. Nun müssen zwei der vier Posten im Stiftungsvorstand neu besetzt werden. Dies würde die Macht der Familie in dem wichtigen Gremium deutlich beschränken.