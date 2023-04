In Dänemark hat Aldi Nord auf das offenbar seit Jahren schlecht laufende Geschäft reagiert und seine Märkte an Konkurrenten abgegeben. Auf dem deutlich größeren und damit wichtigeren Markt Frankreich will Aldi Nord dem Bericht zufolge jedoch weiterhin aktiv bleiben.

Ein weiteres Problem ist dem »Handelsblatt« zufolge die IT, mit der Einkauf, Logistik und Warenbestand abgewickelt werden. Die ursprünglich geplante Übernahme des Systems von Aldi Süd wurde offenbar abgeblasen. Aldi Nord und Aldi Süd kaufen Waren teilweise gemeinsam ein – ein einheitliches IT-System würde dies noch erleichtern.