Der Discounter Aldi Süd will nach eigenen Angaben deutlich weniger Salz und Zucker in seinen Produkten anbieten. Die Rezepturen von Müslis und Pizzen seien bei den Eigenmarken bereits angepasst worden, sagte das Unternehmen. Bis Ende 2025 soll es weitere sechs Produktgruppen treffen, Aldi Süd orientiert sich dabei an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).