Der Mann, dessen Geist hier wehen soll, ist seit fast zwölf Jahren tot. An einem frühen Morgen 2009 fuhr Theo Albrecht das letzte Mal in sein Büro, stellte die leicht abgewetzte Aktentasche hinter dem Schreibtisch ab und begann mit der Arbeit. Als er den Raum verließ, ließ er eine Rolle mit Skizzenpapier zurück, rückte den Magneten mit Büroklammern auf der Holzplatte zurecht und ordnete seine Stifte säuberlich in einem schwarzen Halter. Ein Jahr später starb er.