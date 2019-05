Astronauten-Hype in Künzelsau "Alexander Gerst ist das Feuer, das uns zusammenhält"

Wenn es etwas gibt, das sich Gabi Heingold jetzt noch wünscht, dann ist das ein Papp-Astronaut. Ein eigener Alexander Gerst, der in Lebensgröße und voller Weltraum-Montur vor ihrer Bäckerei steht und Kunden für Gebäck begeistert.

"Wenn ich meinen eigenen Alexander hätte", sagt Heingold, "wäre das doch toll für die Astro-Brezeln!" Die "Astro-Brezel", die von Heingolds Team in Handarbeit mit Sternen aus Laugenteig belegt wird, ist an diesem Samstag eine Künzelsauer Spezialität - in tausendfacher Auflage. Dann nämlich feiert die Kleinstadt in Baden-Württemberg die Rückkehr ihres berühmtesten Bürgers: Welcome back, Alexander Gerst. Willkommen zurück auf der Erde.

In den fünf Jahren seit seinem ersten Raumflug wurde der im Kreis Hohenlohe geborene Astronaut bundesweit zum Star. Aus dem Weltraum hielt er mit Mainzelmännchen und WDR-Maus das TV-Publikum bei Laune, begeisterte Kinder für die Wunder der Wissenschaft und warnte Erwachsene vor den Gefahren des Klimawandels.

Seine Heimatstadt feiert ihn wie Elvis. Mehrfach musste in den vergangenen Jahren für ein Gerst-Fest die Hauptstraße gesperrt werden. Die Veranstaltung an diesem Wochenende soll die bisherigen noch einmal übertreffen. Bis zu 10.000 Zuschauer werden am Samstag erwartet. Stargast Peter Schilling wird seinen Hit "Major Tom" singen. Ein Fallschirmspringer soll die Baugenehmigung für die neue Alexander-Gerst-Sternwarte einfliegen. "Alexander Gerst ist das Feuer, das uns zusammenhält", sagt Bürgermeister Stefan Neumann, "und wo man etwas Sinnvolles drumherum bauen kann."

Im Rathaus, in dem der 36-jährige Bürgermeister sitzt, werden Besucher schon im Foyer mit dem Thema Weltraum vertraut gemacht. Von der Decke hängt ein Modell der internationalen Raumstation ISS, deren Kommando Gerst inne hatte, und mehrere Monitore übertragen ein "Gerst-Of" seiner bisherigen Karriere. Dort steht auch ein Papp-Astronaut, wie ihn die Brezelbäckerin so gern für sich alleine hätte: Mehrere Hundert Selfies werden pro Monat mit dem Ersatz-Alex geschossen. Die Rathausmitarbeiter haben sich daran gewöhnt: Man vergesse beinahe, dass es auch mal eine Zeit vor Gerst gegeben habe.

Dabei war Künzelsau, als Stefan Neumann mit 27 Jahren Bürgermeister wurde, hauptsächlich für seine Schrauben bekannt. Die ortsansässige Würth-Gruppe hatte die Kleinstadt groß gemacht. Doch seit Gerst aus dem Weltraum gefunkt hat, interessiert sich alle Welt vor allem für den Astronauten. "Als Bürgermeister schlittert man da irgendwie rein", sagt Neumann, "der Weltraum ist ja keine klassische kommunale Aufgabe."

Nicht-Künzelsauer mögen diesen Hype belächeln, dabei hat er für die Kleinstadt handfeste wirtschaftliche Vorteile. Beim Tourismus zum Beispiel oder einer möglichen Anbindung an das Bahnnetz: Der Astronaut sei in jeder Hinsicht ein "Riesenmultiplikator", heißt es im Rathaus, der für die Region "Türen öffnen könne". Bei der örtlichen Hochschule tut er es jetzt schon, sie lockt Professoren und Studenten mithilfe des Gerst-Nimbus nach Künzelsau. Die Botschaft: Wo Astronauten herkommen, haben es auch Wissenschaftler gut.

Einer, der um solche Effekte weiß, ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Freiherr von Stetten. Der Politiker aus dem Hohenlohe-Kreis wurde mal deutschlandweit bekannt, weil er dem Rapper Bushido ein Integrationspraktikum in seinem Bundestagsbüro vermittelte.

Seit einigen Jahren setzt von Stetten nun auf Gerst. Auf dem riesigen Gelände von Schloss Stetten soll - angeschlossen an eine große Solarfarm - die Sternwarte entstehen, die Alexander Gersts Namen tragen soll. Der Spatenstich ist am Wochenende geplant. "Junge Menschen brauchen Vorbilder", sagt von Stetten, "nur dann studieren sie auch Biologie, Chemie und andere technische Fächer. Das brauchen wir für die Industrie." Was Boris Becker für den Tennissport gewesen sei, solle Gerst für die Naturwissenschaften werden.

In Berlin hat von Stetten schon ein Hindernis politisch aus dem Weg geräumt: Die Warnlichtanlagen nahe gelegener Windräder hätten die Sternwarte beeinträchtigt, von Stetten hat deshalb Lobbyarbeit dagegen gemacht. Inzwischen müssen die Warnlichter verpflichtend bei Nacht abgeschaltet werden, das steht inzwischen auch im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Von Stetten hat mit Gerst noch viel vor. Die Willkommensfeier mit Gerst am Wochenende sei wichtig für "die Leute, die Stadt und die Medien", sagt von Stetten. Sein nächstes Vorhaben ist allerdings weitreichender: "Alexander Gerst muss noch einmal eine Mission kriegen, wir müssen den zum Mond schicken", findet der Politiker.

Für 2023 ist die nächste große Raumfahrt geplant, dann wollen die USA erstmals seit Jahrzehnten wieder den Mond umrunden. Ob Alexander Gerst mitfliegen darf, ist aber keineswegs sicher. Deswegen soll Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der am Samstag als Gast in Künzelsau erwartet wird, auch mit einer Show begeistert werden. Von Stetten sagt, er hoffe, "dass Altmaier ergriffen ist. Wenn die Veranstaltungen an diesem Wochenende die Aktivitäten der Bundesregierung beschleunigen, sind wir auf dem richtigen Weg."

Dann wäre es auch leichter, den Wirtschaftsminister von einer zusätzlichen Raumfahrt-Förderung zu überzeugen. Ein paar hundert Millionen Euro in einem Zehn-Jahres-Programm, warum nicht? Das würde Gerst zwar noch keinen fixen Platz in der Rakete sichern - aber seine Chancen zumindest erhöhen, glaubt von Stetten.

Bis es so weit ist, regelt der Schlossherr aber erstmal profanere Dinge. Als Gerst im Juni 2018 zu seiner zweiten Weltraummission aufbrach, nahm der Astronaut symbolträchtig einen Schlüssel der künftigen Sternwarte mit ins All.

Die geplante Sternwarte hatte damals natürlich noch keine Tür. Den Schlüssel steckte der Politiker von Stetten dem Astronauten beim Start vom Weltraumbahnhof Baikonur zu. Es war sein Haustürschlüssel.