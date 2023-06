Schorle mit Weihwasser

In Altötting wird Normalität simuliert, fernab aller rechtlichen und finanziellen Sorgen. Schuhbeck plaudert, flirtet. Er scherzt, dass er seine Schorle hier immer mit Weihwasser trinke. Der Rat des Mannes, der zuletzt ratlos wirkte, ist wieder gefragt. Schuhbeck doziert über Fenchel, Kümmel und Koriander. Gewürze sollten erst in den letzten 15 Minuten in den Kochtopf, sonst verlören sie an Kraft. »Was aus dem Topf rausgeht, geht nicht mehr in den Topf zurück«, sagt er. »Kocht’s ihr jeden Tag?«, will er von drei Damen wissen. Als sie bejahen, bekräftigt er: »Wenn’s schmeckt, schmeckt’s.« Wer würde widersprechen?

Schuhbeck will wissen, woher die Leute kommen. Aus Traunstein, antwortet ein Mann. »Traunstein«, ruft Schuhbeck, es ist sein Geburtsort. »Da war mal ein Truppenübungsplatz, gibt’s den noch?« Einmal entfährt es ihm: »Lauter fesche Frauen!« Manchmal sagt er etwas wie: »Jetzata!« Oder: »Sagamal!« Eine Frau berichtet, erst durch Schuhbeck habe sie sich ans Kochen rangetraut. Schuhbecks italienisches Nudelgewürz sei ihr Hauptgewürzmittel.