Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Schuhbeck zwischen 2009 und 2015 rund 2,3 Millionen Euro Steuergelder hinterzogen haben soll – und verurteilte ihn zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis. Zudem soll der 73-Jährige rund 1,2 Millionen Euro nicht abgeführte Einkommensteuer zurückzahlen. Dem Urteil zufolge hatte Schuhbeck in seinen zwei Münchner Restaurants über Jahre die Kassen manipuliert und so mehr als fünf Millionen Euro an Umsatz nicht verbucht.