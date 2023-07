Schuhbeck hat der Strafkammer zufolge zwischen 2009 und 2015 täglich aus den Kassen zweier Restaurants, darunter der Südtiroler Stuben, Bargeld entnommen – insgesamt mehr als 4,2 Millionen Euro. Zu diesem Zweck habe er eine Kasse mit einer speziellen Software manipulieren lassen, um letztlich weniger Einkommensteuer zahlen zu müssen. Insgesamt soll er mehr als 1,2 Millionen Euro an Einkommensteuer hinterzogen und außerdem rund 635.000 Euro an Umsatzsteuer und 314.000 Euro an Gewerbesteuer verkürzt haben.