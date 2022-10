Alfons Schuhbeck weitet Geständnis aus »Mir ist bewusst, dass mir Gefängnis droht«

Wo das ganze Geld geblieben sei, könne er sich nicht erklären, sagte Schuhbeck am Mittwoch. Er habe »vor allem finanzielle Löcher gestopft und meine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt«. Er habe ihnen das Studium ermöglichen wollen, das er selbst nicht habe absolvieren können. Er habe das Geld nicht verprasst oder in ausländischen Konten vergraben, sagte er.