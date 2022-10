Alfons Schuhbeck zu drei Jahren Haft verurteilt

Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis. Das Landgericht München I verurteilte ihn wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft mehr als vier Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Sie sah es als erwiesen an, dass Schuhbeck in seinen Restaurants Orlando und den Südtiroler Stuben zwischen 2009 und 2015 mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust haben soll.