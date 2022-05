Wegen der hohen Mieten erhalten Sozialhilfeempfänger in München und Groß-Gerau am meisten – 1214 Euro pro Haushalt. Dahinter liegen der Main-Taunus-Kreis (1211 Euro), Offenbach (1204 Euro) und der Hochtaunuskreis (1195 Euro). Berliner Hartz-IV-Empfänger bekommen im Schnitt 1171 Euro. Am wenigsten gibt es in Hildburghausen (Thüringen) mit 813 Euro, im sächsischen Erzgebirgskreis (831 Euro) und Bautzen (850 Euro).