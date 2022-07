Algerien will mithilfe internationaler Energiekonzerne seine Öl- und Gasförderung in der Sahara ausbauen. Eine auf 25 Jahre angelegte Vereinbarung zur gemeinsamen Ausbeutung der Vorkommen unterzeichneten am Dienstag in Algier die Konzerne Eni aus Italien, Occidental aus den USA, Total aus Frankreich und Sonatrach aus Algerien.