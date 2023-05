Alibaba-Gründer Jack Ma wird Gastdozent in Tokio

Der Gründer von Alibaba, Jack Ma, übernimmt einen Lehrauftrag in Japan. Wie die »Financial Times« berichtet, wird der chinesische Unternehmer ab dem 1. Mai als Gastprofessor am Tokyo College unterrichten und Forschungsprojekte im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion durchführen. Auch Seminare über Unternehmertum sind geplant. Das Tokyo College bestätigte das Engagement am Montag.