Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba will sich in sechs Firmen aufteilen. Unter anderem seien die Bereiche für den Onlinehandel und das Cloudgeschäft künftig eigenständig, teilte der Technologieriese am Dienstag mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Pläne berichtet und ergänzt, die neuen Unternehmen würden die Möglichkeit von Börsengängen oder anderen Formen der Kapitalbeschaffung ausloten. Die in den USA notierten Alibaba-Titel stiegen vorbörslich um drei Prozent.