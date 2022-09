Usmanow hat ein EU-Visum bis 2025

Die BKA-Abteilung für Schwere und Organisierte Kriminalität trug in den vergangenen Monaten fast 100 Geldwäscheverdachtsmeldungen von Banken zusammen, die Transaktionen von Usmanow betreffen sollen. Bislang ist nicht bekannt, ob die Beamten nun bei der Razzia wertige Informationen entdeckt haben. Usmanows Pressesprecher hatte auf SPIEGEL-Anfrage betont, der Unternehmer sei ein gesetzestreuer und sorgfältiger Steuerzahler. Darüber hinaus sei er einer der weltweit großzügigsten Philanthropen.

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde Usmanow auf die Sanktionsliste der Europäischen Union (EU) gesetzt. Nach SPIEGEL-Informationen kam er in den letzten Jahren formal mit einem EU-weit gültigen, italienischen Touristenvisum nach Deutschland. Sicherheitskreise vermuteten bislang, dass er sich derzeit in Usbekistan aufhalten könnte. Dank dieses Touristenvisums könnte er sich theoretisch immer noch in Deutschland aufhalten: Das Visum ist gültig bis 2025.