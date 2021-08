Streit um Milliardenverluste US-Justizministerium untersucht Fonds der Allianz – Aktie sackt ab

Die Allianz kämpft in den USA mit Klagen von Investoren, die Schadensersatz für Milliardenverluste in der Coronakrise fordern. Nun hat sich das US-Justizministerium eingeschaltet – mit Folgen an der Börse.