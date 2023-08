Alternative Energien Gastherme läuft der Pelletheizung den Rang ab

Pellets könnten die Energiewende allerdings unterstützen, sagt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Karin Eder. »Das ist gerade in Häusern sinnvoll, in denen der Einbau einer Wärmepumpe wegen mangelnder Möglichkeiten nicht sinnvoll ist«, so die Grünenpolitikerin. Aus Klimagesichtspunkten sei das Bauen mit Holz allerdings der Verbrennung vorzuziehen. »Hierdurch wird der im Holz enthaltene Kohlenstoff langfristig gebunden und somit einer atmosphärischen Freisetzung in Form eines Treibhausgases Kohlendioxid entzogen.«

»Für viele Menschen, besonders im ländlichen Raum, spielt das Heizen mit Holz oder Pellets eine wichtige Rolle. Daher soll es auch weiterhin einen Beitrag leisten und als 65 Prozent Erneuerbare angerechnet werden«, heißt es in einem Entschließungsantrag der Ampelregierung vor der Sommerpause. Und: »Aber Holz ist auch ein begrenzter und für andere Branchen dringend nachgefragter Rohstoff. Nachhaltigkeitskriterien sind daher zu erfüllen und Fehlanreize zu vermeiden.«