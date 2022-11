Bundesländer-Vergleich Interesse an Wärmepumpen in Ostdeutschland gering

In den ostdeutschen Bundesländern ist das Interesse an Wärmepumpenheizungen offenbar besonders gering. Das ergab eine Auswertung des Portals Listflix.de anhand von Google-Anfragen im Oktober. Demnach gab es pro 100.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt lediglich 275 Suchen, in Mecklenburg- Vorpommern 268, in Sachsen 250 und in Thüringen 237. Deutlich häufiger wurde der Begriff in Hamburg (436), Niedersachsen (430) und Hessen (400) eingegeben.