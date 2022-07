Die Europäische Union will ihre Gasimporte aus Aserbaidschan in den kommenden Jahren deutlich ausweiten. »Die EU wendet sich zuverlässigeren Energielieferanten zu«, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag während eines Besuchs in der Kaukasusrepublik, wo sie mit dem aserbaidschanischen Staatschef Ilham Alijew eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnete. Demnach soll die importierte Erdgasmenge von aktuell 8,1 Milliarden Kubikmeter jährlich auf 20 Milliarden Kubikmeter erhöht werden.