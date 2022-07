In der Außendarstellung ist die Sache klar: Immer mehr Textilhändler brüsten sich damit, ihren Kunden getragene Kleidung abzunehmen und dieser ein neues Leben im nächsten Kleiderschrank zu geben. »Lasst uns den Kreis schließen«, wirbt H&M, »wir nehmen es zurück« bietet C&A an, und Zalando will Kleider-Recycling und Second-Hand-Mode zum neuen Kerngeschäft machen.