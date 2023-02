Brieselang bei Berlin Amazon schließt Logistikzentrum mit 600 Beschäftigten

Trotz der möglichen Stellenstreichungen kündigte Amazon am Dienstag zudem an, zwei neue Logistikzentren in Deutschland eröffnen zu wollen. Sie sollten angeblich »in den nächsten drei Jahren rund 2000 attraktive neue Arbeitsplätze schaffen«. Beim Standort in Brieselang handele es um ein »relativ altes Gebäude«, das nicht auf den neuesten Stand gebracht werden könne, hieß es weiter. Es biete keine Möglichkeit für eine Weiterentwicklung.

Unangenehme Entscheidungen für Kunden

Die geplante Kündigungswelle bei Amazon sollte zunächst vor allem die defizitäre Gerätesparte rund um Echo-Smartlautsprecher und das Sprachassistenzprogramm Alexa betreffen. Doch die Stellenstreichungen umfassen auch andere Sparten. Zudem hatte der Konzern zuletzt für seine Kunden unangenehme Entscheidungen verkündet: So wurden die Preise für die Musikflatrate angehoben und die Rückgabe von E-Books erschwert.