Deutschlands eigener Ruf bei der Bekämpfung von Geldwäsche ist allerdings durchwachsen. So hatte es unter anderem in Verbindung mit dem Wirecard-Skandal Vorwürfe gegen die nationalen Finanzaufsichtsbehörden gegeben. Auch Untersuchungen durch die internationale Financial Action Task Force bescheinigten der Bundesrepublik wiederholt erhebliche Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche.