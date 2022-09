Energiekrise Ampelkoalition will Entlastungshilfen an Verzicht auf Boni und Dividenden knüpfen

Doch wer Geld vom Staat fordert, der soll das nicht ohne Bedingungen bekommen. Die Ampelkoalition plant Eingriffe in die unternehmerische Autonomie für Betriebe, die wegen der steigenden Energiekosten Geld aus dem Entlastungspaket des Bundes bekommen. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP haben diesen Antrag am Mittwoch in den Haushaltsausschuss des Bundestags eingebracht und beschlossen. Nun muss die Bundesregierung ihn umsetzen.