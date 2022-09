Nach den Plänen soll der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) die Aufgabe bekommen, den Preisauftrieb beim Gas zu dämpfen. Dazu erhält er eine neue Kreditermächtigung, die zwischen 150 Milliarden Euro und 200 Milliarden Euro liegen soll. Mit dem Geld sollen Gasimporteure oder Endversorger wie die Stadtwerke entschädigt werden, wenn sie die gestiegenen Weltmarktpreise nicht an die Verbraucher weiter geben. So will die Regierung die Haushalte vor den hohen Gaspreisen schützen. Über die Frage, wie genau die Preise für Verbraucher gedeckelt werden können, berät derzeit eine eigens eingesetzte Kommission.