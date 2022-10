Darüber hinaus sei Russland »selbst im Kalten Krieg (...) ein verlässlicher Energielieferant« gewesen, sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in der portugiesischen Hauptstadt. Sie habe zwar »nie daran geglaubt, dass es so was wie Wandel durch Handel« gebe, »aber durchaus Verbindung durch Handel. Und insofern bereue ich Entscheidungen überhaupt nicht, sondern glaube, dass das aus der damaligen Perspektive richtig war.«