Anhörung zu 737-Max-Abstürzen "Wenn Boeing doch wusste..."

Der Flugzeughersteller Boeing hat nach Angaben des Chefs Dennis Muilenburg entscheidende Verbesserungen an dem Unglücksmodell 737 Max vorgenommen: "Wir haben gelernt und lernen immer noch aus diesen Unfällen, Herr Vorsitzender. Wir wissen, dass wir Fehler und einige Dinge falsch gemacht haben", heißt es in der schriftlichen Fassung der Aussage, die Muilenburg am Dienstag bei der Anhörung vor dem Handelsausschuss des US-Senats vortragen wird. Die Anhörung beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit.

Der Konzern habe Veränderungen an dem Modell 737 Max vorgenommen, so Muilenburg, "die sicherstellen, dass Unfälle wie diese nie wieder passieren."

Vor genau einem Jahr war in Indonesien eine 737 Max der Fluggesellschaft Lion Air abgestürzt, 189 Menschen kamen dabei ums Leben. Im März forderte der Absturz einer Maschine gleichen Typs der Ethiopian Airlines 157 Menschenleben. Seitdem muss das Flugzeug-Modell weltweit am Boden bleiben.

Aufmerksamkeit für die Opfer

Roger Wicker, Vorsitzender des Handelsausschusses des US-Senats, hatte in der vergangenen Woche gesagt, dass die 737 Max "nur fliegen wird, wenn 99,9 Prozent der amerikanischen Öffentlichkeit und der amerikanischen Politik davon überzeugt sind, dass sie absolut sicher ist." Die beiden Maschinen waren nach bisherigen Erkenntnissen vor allem wegen der fehlerhaften Steuersoftware MCAS abgestürzt.

Reuters Boeing-CEO Dennis Muilenburg (Archivfoto vom April)

Wicker will sich bei dem Termin offenbar auch an die Familien der Opfer wenden: "Ich verspreche ihren geliebten Angehörigen, dass wir herausfinden werden, was bei diesen Flügen schiefgelaufen ist, und dass wir daran arbeiten, solche Tragödien in Zukunft zu verhindern."

Voraussichtlich werden zahlreiche Vertreter der Opferfamilien anwesend sein. Sie planen, Fotos der Opfer hochzuhalten. Damit solle die Aufmerksamkeit auf die Opfer gelenkt werden "statt auf politische, bürokratische oder technische Fragen", sagte Michael Stumo, der bei dem Absturz der Ethiopian-Air-Maschine seine Tochter Samya Rose Stumo verloren hat.

Stumo stellt eine Frage in den Vordergrund, die auch den Ausschuss stark beschäftigen dürfte: "Wenn Boeing doch wusste, dass der Absturz der Lion-Air-Maschine mit dem MCAS zu tun hatte, warum hat man es dann nicht sofort korrigiert und stattdessen Informationen zurückgehalten und die Schuld den Piloten in die Schuhe geschoben?" Dann hätte aus seiner Sicht zumindest der zweite Absturz verhindert werden können.

Das weltweite Startverbot für das Flugzeug schlägt bei dem Airbus-Konkurrenten auch immer stärker auf die Bilanz durch. Im dritten Quartal war der operative Gewinn um rund die Hälfte eingebrochen.