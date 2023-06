Absichtserklärung für »faire Einwanderung« Baerbock und Heil werben in Brasilien um Pflegekräfte

In Deutschland fehlt Pflegepersonal – in Brasilien ist in dem Sektor jeder Zehnte arbeitslos. Auf ihrer Südamerikareise setzen sich die Minister Heil und Baerbock für »faire Migration« von Fachkräften ein.