Knisterndes Feuer, mollige Wärme: Mario Nachtigall verkauft die wohl heißeste Ware Deutschlands und kann sich vor Anfragen kaum retten.

Mario Nachtigall, Kamin-Studioleiter: »Die Leute machen sich Gedanken, wie sie ihre Wohnung warm kriegen. Man kann sagen, dass im März die Nachfrage sprunghaft angestiegen ist. Die Leute haben relativ schnell realisiert, dass das Gas wahrscheinlich knapp werden wird. Und so sind sie dann auf uns ausgewichen.«



Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine, wollen immer mehr Deutsche ihre Häuser oder Wohnungen mit Kamin- und Holzhöfen ausrüsten. Bis zu zwölf Monate müssen die Kundinnen und Kunden von Mario Nachtigall auf den Einbau warten.

Ortswechsel: In Großhansdorf in Schleswig-Holstein hat das Warten ein Ende. Seit zwei Tage wird bei Familie Barthel ein neuer Marmorkamin eingebaut.

Kaminbauer Mario Lange: »Unser Plan ist voll. Aufgrund der ganzen Situation ist die Auftagslage sehr gut. So Anlagen, da schaffst du eine in der Woche. Wir bauen natürlich auch Kaminöfen, da schafft man dann wesentlich mehr.«

Schon vor dem russischen Angriffskrieg hatten die Kaminbauer Mario Lange und André Werner einen vollen Terminplan. Ein Grund dafür ist die angepasste Bundesemissionsverordnung, die vorsieht, dass ältere Kamine oder Öfen ohne Feinstaubfilter nachgerüstet oder ausgetauscht werden müssen – sonst droht die Stilllegung.

Kaminbauer André Werner: »Die alte Anlage, die vorhanden war, war veraltet, die entsprach nicht mehr dem heutigen Standard. Und jetzt ist es so, es sind Geräte da, die haben einen Feinstaubfilter, wo die Asche nachverbrennt. Ich kann euch den mal rausnehmen. Der ist hier oben in einer Halterung. Hier ist es so, dass die Rauchgase da durchziehen und die Partikel sich da sammeln, die verbrennen dann auch nach. Und das ist dann eben auch für die Umwelt der Aspekt.«

Denn: Mehr als elf Millionen Kaminöfen stehen in den deutschen Wohnzimmern – Tendenz steigend. Laut Umweltbundesamt liegen die Feinstaubemissionen dieser Öfen deutlich über denen aus Abgasen aller Lkw und Pkw zusammen. Beim Heizen mit Holz entstehen feine Partikelchen, die in die Lunge eindringen und schwere Krankheiten auslösen können. Besonders bei Inversionswetterlagen, wenn die oberen Luftschichten wärmer sind als die unteren, kann es laut Umweltbundesamt zu einer erheblichen Belastung der Atemluft kommen.

Moderne Indoor-Feuerstellen mit Filter können bei richtiger Bedienung den Feinstaubausstoß verringern. Beim Heizen mit Holz entsteht im Schnitt 2500-mal mehr Feinstaub als bei einer Gasheizung.

Für Kunde Michael Bathel hat der neue Kamin jedoch noch einen weiteren Vorteil.

Michael Bathel, Rentner: »Mit so einem Korb sind wir ungefähr ein Abend ausgekommen und wir werden jetzt mit weniger als der Hälfte auskommen. Die Effizienz ist erheblich höher, der hat ungefähr so um die 8 kW, die er liefert. Und wir hoffen damit, dass wir auch erheblich Gas sparen können mit der Nutzung des Kamins.«

Beim Brennholz hat der Rentner vorgesorgt. Schon seit Jahren hortet er Holz, das aus Sturmschäden entstanden ist.

Michael Bathel: »Und das ist jetzt unser Holzvorrat. Da ist alles dabei. Birke, Buche, Eiche, das ist eigentlich ideal. Für die erste Zeit ist das erst mal hervorragend.«

Reporter: »Sie kommen durch diesen Winter.«

Michael Bathel: »Gott sei Dank. Gott sei Dank.«

Mario Lange und André Werner platzieren die Marmorplatte auf dem Kamin. Fast 10.000 Euro kostet ein Gerät dieser Größe – ohne den Aufbau. Eine Investition, die sich trotz der hohen Preise für Gas oder Öl, wohl erst in mehreren Jahren rechnen wird.

Kaminbauer Mario Lange: »Wir machen jetzt noch ein bisschen Gewebe überall drauf. Für den Endputz. Dann wird geschient. Dann sind wir am Dienstag nochmal da und machen das Finish. Endputz, alles sauber und dann ist er fertig.«

Für Familie Barthel endet damit auch das monatelange Warten auf ihren Kamin.

Michael Bathel: »Wir haben ihn im Januar bestellt, und dann sollte er sogar schon im Mai geliefert werden. Dann kam der Krieg dazwischen und dann ist alles mit der Belieferung von Materialien und Ähnliches immer weiter nach hinten gezogen. Und jetzt haben wir Glück, dass wir ihn noch vor dem Winter gekriegt haben. Das ist schon gut. Wir sind schon in einer guten Situation.«