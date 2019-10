Die Vereinten Nationen haben nach Auskunft ihres Generalsekretärs António Guterres dringende Geldsorgen. Die Uno erlebe die "schlimmste Geldkrise seit fast einem Jahrzehnt", sagte Guterres laut einer Mitteilung. "Die Organisation ist gefährdet, ihre liquiden Reserven bis zum Ende des Monats aufzubrauchen, und bei Zahlungen an Mitarbeiter und Lieferanten in Verzug zu geraten."

129 der 193 Mitgliedsstaaten hätten ihre diesjährigen Zahlungen schon geleistet. Alle anderen rief Guterres dazu auf, das so bald wie möglich zu tun. "Wir riskieren, in den November zu gehen, ohne das Geld für die Gehälter unserer Mitarbeiter zu haben."

Der Etat der Vereinten Nationen liegt 2019 bei rund 3,3 Milliarden Dollar. Größter Beitragszahler sind die USA, die 22 Prozent des Budgets bestreiten. Aktuell schuldet die Regierung in Washington der Staatengemeinschaft rund 380 Millionen Dollar für frühere Budgets und gut 670 Millionen Dollar für den Haushalt in diesem Jahr, zusammen also mehr als eine Milliarde Dollar. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach kritisiert, sein Land zahle einen unfair hohen Beitrag zum Budget der Vereinten Nationen. Er fordert eine Reform.

Schon seit Anfang des Jahres hätte die Uno an allen möglichen Stellen gespart, sagte Guterres am Dienstag. Sonst wäre die jährliche Generaldebatte im September diesmal nicht möglich gewesen. Wenn nicht bald Geld von den Mitgliedsstaaten eingehe, müsse noch mehr gespart werden - unter anderem könnten Mitarbeiter dann weniger reisen und möglicherweise müssten Konferenzen und Treffen verschoben werden.