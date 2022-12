Seit Monaten wird das rezeptfreie Medikament des hessischen Pharmaunternehmens Stada in den sozialen Medien als Anti-Kater-Mittel gehandelt. Grund für die große Nachfrage ist die Behauptung, Elotrans wirke nach einer Partynacht wie ein Wundermittel, dabei helfen preiswertere Alternativen ebenso gut. In den Kommentaren auf Social-Media-Accounts von Elotrans und in den Bewertungen von Onlineshops ist oft von einer Einnahme vor oder während einer Partynacht die Rede. »Extra noch ’ne Packung vorm Wochenende besorgt«, schreibt ein Nutzer auf dem Elotrans-Account bei Instagram.