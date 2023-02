Auch der Elektroautobauer Rivian, an dem Amazon beteiligt ist, musste in der Bilanz nach unten korrigiert werden. Das Nettoergebnis betrug im vierten Quartal deshalb nur 278 Millionen Dollar. Zudem wuchs das wichtige Cloudgeschäft zuletzt nicht so stark wie erhofft. Bei Anlegern kamen die Zahlen nicht gut an: Die Aktie fiel nachbörslich zunächst um fünf Prozent.

Coronalockdowns ziehen Apple nach unten

Der iPhone-Konzern Apple präsentiert sich im Weihnachtsquartal normalerweise als Gelddruckmaschine. Dieses Mal sorgten jedoch Coronalockdowns in chinesischen Fabriken für Engpässe beim Bau des iPhone 14 Pro im November und Dezember. Auch aus diesem Grund fielen die iPhone-Erlöse um gut acht Prozent und zogen den Konzernumsatz mit runter. Kein anderes Produkt ist für Apple so wichtig wie seine lukrativen Smartphones.