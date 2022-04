In den USA haben bereits die Beschäftigten von zwei Starbucks-Filialen in Buffalo im Bundesstaat New York im Dezember eine Gewerkschaft gegründet – in mehr als 160 Filialen laufen die Vorbereitungen. Anfang April stimmten die Beschäftigten in einem Amazon-Lager in Staten Island in New York für die erste Gewerkschaftsvertretung in dem Konzern; Ende April folgt die Abstimmung in einem weiteren Lager in der Nähe. Amazon kündigte an, gegen die bereits erfolgte Abstimmung vorzugehen.