Der US-Technologiekonzern Apple hat das Produktionsende des iPods verkündet. Der MP3-Player habe »nicht nur die Musikindustrie beeinflusst, sondern auch die Art und Weise neu definiert, wie Musik entdeckt, gehört und geteilt wird«, erklärte Marketing-Vizepräsident Greg Joswiak am Dienstag. Der iPod Touch werde in den Verkaufsstellen der Marke erhältlich bleiben, solange der Vorrat reicht. Mittlerweile sei das »Musikerlebnis« des iPods jedoch in »allen« Apple-Produkten integriert.