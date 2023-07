Das liegt oft daran, dass die Qualifikationen der Arbeitssuchenden nicht mit den Anforderungen der Arbeitgeber übereinstimmen. Inzwischen ist die sogenannte Fachkräftelücke auf den Rekordwert von 633.000 angewachsen. Das zeigt ein Bericht des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln). 2013 lag diese Zahl noch bei knapp 138.000.

Am stärksten vergrößerte sich die Kluft in diesem Zeitraum bei Hochqualifizierten wie Akademikern oder Meistern: um 405 Prozent auf 277.000. Dabei ist in dieser Gruppe die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze seit 2013 mit knapp 1,9 Millionen am stärksten gestiegen. Dem Arbeitsmarkt standen also durchaus sehr viele Hochqualifizierte neu zur Verfügung – aber der Bedarf der Unternehmen ist noch stärker gewachsen.