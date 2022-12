Das geht aus einer aktuellen Befragung von Randstad und Ifo-Institut hervor, an der knapp 630 Personalverantwortliche aus deutschen ­Unternehmen teilgenommen haben. Der Personalbedarf im Dienstleistungssektor ist ­demnach sogar größer als in der Industrie, die schon lange über einen Mangel an Fachkräften klagt. Bei den Dienstleistern möchten 42 Prozent mehr Mitarbeiter einstellen.