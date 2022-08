In den Anschuldigungen geht es unter anderem um den Verwaltungsratsvorsitzenden des RBB, Wolf-Dieter Wolf. Er soll in seiner Rolle als Aufsichtsratschef der landeseigenen Messe Berlin den Ehemann von Schlesinger und ehemaligen SPIEGEL-Journalisten Gerhard Spörl mit Berateraufträgen in Höhe von insgesamt 140.000 Euro versorgt haben. Derzeit lässt Wolf sein Amt ruhen, er bestreitet die Vorwürfe.