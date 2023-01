Mit fischerAppelt engagiert der SWR zwei alte Bekannte: Bei dem Unternehmen arbeiten Svenja Siegert und Birand Bingül, Letzterer als Geschäftsführer des Firmenzweigs fischerAppelt Advisors. Beide waren von 2020 an ARD-Sprecher, als WDR-Intendant Tom Buhrow den Vorsitz innehatte und wechselten im vergangenen Jahr in die Privatwirtschaft. Der SWR begründet das Engagement mit dem »umfangreichen Reformprozess«, in dem sich die ARD befinde. Außerdem habe man den Vorsitz »deutlich früher als vorgesehen« übernommen und sich rascher vorbereiten müssen als geplant.