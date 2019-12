Die "Arktika" ist am Samstag von ihrer zweitägigen Probefahrt in den Hafen von Sankt Petersburg zurückgekehrt. Der atombetriebene Eisbrecher gehört zu einer Dreierflotte, die es Russland künftig ermöglichen soll, große Mengen Öl und Gas durchs Nordpolarmeer zu transportieren. Dazu sollen die Seefahrzeuge anderen Schiffen einen Weg durch das oft meterdicke Packeis bahnen.

Auf der Testfahrt seien die Funktions- und Manövrierfähigkeit des Schiffs überprüft worden, teilte das Unternehmen Atomflot mit, das die russische Eisbrecherflotte betreibt.

Atomflot bewirbt sein Schiff als den größten atombetriebenen Eisbrecher der Welt. Die "Arktika" ist 173 Meter lang und mehr als 34 Meter breit. An Bord ist Platz für eine 75-köpfige Besatzung. Laut Hersteller verdrängt das Schiff 33.000 Tonnen Wasser und bricht Eisplatten von bis zu 2,80 Metern Dicke. Obwohl für den Antrieb zwei spezielle Nuklearreaktoren entwickelt wurden, sei die Testfahrt unter Diesel erfolgt, teilte Atomflot-Direktor Mustafa Kaschka mit.

Im Mai 2020 soll die "Arktika" regulär in See stechen, letzte Tests sind für März und April 2020 geplant. Mit zwei weiteren Eisbrechern - "Ural" und "Sibir" - soll das Schiff dann helfen, über die Nordostpassage im Nordpolarmeer vor allem Flüssiggas nach Südostasien transportieren. Die Dreierflotte ist Teil eines größeren Projektes zur Erschließung der riesigen Öl- und Gasreserven in der Arktis, um die Russland mit den USA und Kanada konkurriert.

Abkürzung durchs Eis

Die Nordostpassage verbindet Atlantik und Pazifik über das Nordpolarmeer. Die Klimaerwärmung hat diesen Seeweg mittlerweile im Sommer passierbar gemacht. Die Fahrt ist kürzer als die traditionelle Route über den Suez-Kanal. Die russische Handelsmarine will die Passage künftig das ganze Jahr über befahren.

DER SPIEGEL

In Zukunft sollen bis zu 26 Millionen Tonnen Fracht entlang der arktischen Küste transportiert werden. Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt auch von den Fördermengen der nordsibirischen Energieprojekte "Tor der Arktis" und "Jamal SPG" ab. Weil die Erschließung schwierig ist, liefern sie bislang noch nicht das Maximum an Erdöl und Flüssigerdgas.