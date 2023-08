Debatte über Wartezeiten Arztpraxen kritisieren hohe Zahl nicht abgesagter Termine

In der Debatte über die Reform der Gesundheitsversorgung in Deutschland sorgen lange Wartezeiten für Termine in Arztpraxen immer wieder für Zündstoff. Doch auch die Patienten selbst sind aus Sicht der Praxen schuld an Engpässen. Sieben von zehn Arztpraxen beklagen Probleme mit verpassten Terminen ihrer Patienten.